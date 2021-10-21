Украинцы фиктивно ремонтировали технику для ВСУ в Донбассе и были пойманы

Украинские силовики задержали в Днепропетровской области мошенников, которые за бюджетный счет устанавливали на технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе старые детали под видом новых. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу офиса Генпрокурора страны.

По данным ведомства, группа украинцев на частном предприятии, которое занималась ремонтом и поставками военных машин для армии, решила оснастить несколько партий автомобилей непригодными запчастями. Они были пойманы после того, как внесли фиктивные сведения в документы и запросили за свою работу 58 миллионов гривен (более 157 миллионов рублей).

«Тендерная документация содержала недостоверные сведения о якобы имеющихся разрешениях, помещениях, а также материально-технической базы для проведения таких работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы также обогащались за счет разбора поставленной техники на детали, часть из которых позже реставрировали поставляли в войска. На данный момент с руководством предприятия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что суд в Запорожье арестовал трех бывших участников боевых действий в Донбассе на стороне Украины, которых заподозрили в серии нападений на банки и инкассаторские автомобили. Следствие допускает, что в прошлом указанные лица могли быть связаны с батальоном «Азов» (организация запрещена в России).