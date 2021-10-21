Появились одинаковые видеообращения пропавших из кризисного центра дагестанок

Пропавшие из кризисного центра в Казани девушки попросили не объявлять их в розыск

Пропавшие из кризисного центра «Мамин дом» в Казани жительницы Дагестана Айшат Сайгидгусейнова и Фатима Сайгитова попросили не объявлять их в розыск. Их одинаковые видеообращения публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На видео девушки называют свои возраст и место рождения. Также обе указывают, что ушли из дома добровольно. По данным «Медиазоны», свои просьбы они записывали еще по дороге в Казань.

По информации фонда «Благие дела», в понедельник, 18 октября, Сайгитова и Сайгидгусейнова со своей малолетней дочкой прибыли в кризисный центр «Мамин дом» в Казани, но уже вечером туда ворвались несколько мужчин в полицейской форме и забрали девушек. Обе дагестанки жаловались работникам кризисного центра на принудительное замужество и запрет выходить из дома.

В свою очередь отец Сайгитовой отметил, что за девушками в кризисный центр полиция не приходила. Мужчина подчеркнул, что 19 октября обеих девушек привезли в Махачкалу. По его словам, никто не принуждает их находиться в браке: «Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит».

Председатель дагестанской общины в Татарстане Шамиль Газиев подчеркивал, что обе девушки выросли и живут в благополучных семьях. Муж одной из них — стоматолог в районном центре, также он владеет двумя магазинами, пишет «Московский комсомолец».

Ранее МВД начало проверку данных о предполагаемом похищении девушек из приюта в Казани.