МВД начало проверку данных о похищении девушек из приюта в Казани

МВД проверяет информацию о похищении двух дагестанских девушек из приюта для женщин в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства по Татарстану.

Известно, что предполагаемое похищение было совершено людьми в полицейской форме. «Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть», — прокомментировали случившееся правоохранители.

По предварительной информации, инцидент произошел в приюте фонда «Благие дела». Руководитель учреждения Алия Байназарова сообщила, что девушки из Дагестана заселились рано утром в понедельник. Одной из них 20 лет, вторая на год старше. Дагестанки рассказали, что мужья не дают им развод, а родители не хотели помогать. «Одной родители говорили: «Замуж вышла, замужем и помрешь», — процитировала слова одной из девушек Байназарова.

Уроженки Дагестана составили заявление о помощи еще в приюте. Дочь одной из девушек планировалось отдать в детский сад, а ею саму устроить на работу.

Ранее сообщалось, что живущую в Швеции дагестанку, 18-летнюю К., похитили родственники, чтобы насильственно выдать ее замуж под угрозой убийства. Девушка обратилась за помощью к маме, бабушке, дедушке, просила их не выдавать ее замуж, но они избили ее и сказали, что она должна согласиться, если не хочет быть похоронена рядом с тетей. У нее забрали телефон и оба паспорта, насильно удерживая дома.