Отец пропавшей из кризисного центра дагестанки раскрыл ее местонахождение

Жительницы Дагестана Айшат Сайгидгусейнова и Фатима Сайгитова, которые в понедельник, 18 октября, пропали из приюта «Мамин дом» в Казани, находятся в Махачкале, раскрыл местонахождение отец Сайгитовой. Об этом пишет РБК.

По словам родственника, который не стал называть имя, представительница правозащитной группы «Марем» Светлана Анохина помогала его дочери и ее подруге сбежать. По его словам, она «закрутила девочкам голову и увезла» их. «Они находятся в Махачкале, у себя дома», — уточнил мужчина. Он пригрозил предполагаемой виновнице «побега» Анохиной: «Поймаю — глаза выколю». Отец отметил: оказавшись в Татарстане, девушки поняли, что их обманули и решили вернуться в Дагестан. За ними в кризисный центр полиция не приходила, добавил он. По его словам, никто не принуждает девушек находиться в браке: «Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит».

О заселении девушек из Дагестана в кризисный центр «Мамин дом» в Казани стало известно 18 октября. Они пожаловались, что вышли замуж по принуждению, а мужья не дают им развод. Позже дагестанки уточнили, что вечером в шелтер к ним пришли люди в полицейской форме, забрали в отделение, а потом передали родственникам. МВД начало проверку данных о похищении девушек из приюта в Казани.