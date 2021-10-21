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Лукашенко предложил не менять политический строй в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия должна остаться президентской республикой
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Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Белоруссия должна остаться президентской республикой, но система органов государственной власти должна быть сбалансирована. Такое мнение выразил президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, передает БЕЛТА.

Глава государства предложил не менять политической строй, чтобы сохранить сильную президентскую власть в стране. Вместе с тем белорусский лидер призвал перераспределить полномочия между органами управления, в связи с чем напомнил про инициативу наделить конституционными полномочиями Всебелорусское народное собрание (ВНС).

При этом политик подчеркнул, что допускать в стране двоевластия ни в коем случае нельзя.

«Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес», — заметил Лукашенко. Он добавил, что новый проект Конституции будет учитывать конструктивные мнения белорусских граждан, а не беглой оппозиции.

На фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. В марте 2021 года он созвал специальную Конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

Вместе с тем белорусская оппозиция разработала собственный проект конституции. Он предполагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую, а также существенное расширение гражданских прав.

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