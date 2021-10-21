В Госдуме оценили отказ делегатов стран Балтии слушать речь Матвиенко

Отказ делегаций стран Балтии и Польши слушать речь спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Афинах показывает нежелание этих стран вести диалог. Так оценил ситуацию в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Такое поведение можно понимать только как нежелание продолжать вести никакие диалоги. Это лишний раз подчеркивает безуспешность и бесперспективность той политики, которую ведут эти страны. Ни к чему хорошему это никогда не приводило и не приведет. Можно только сожалеть о такой их позиции», — сказал он.

О произошедшем сообщалось ранее 21 октября. Делегации четырех государств вернулись на свои места, когда выступление спикера Совета Федерации подошло к концу. Матвиенко заявила, что даже не заметила произошедшего.

Спикер приняла участие в открытии конференции, а также выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».