Основателя Group-IB оставили под стражей по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы защиты на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сачков не признает своей вины, напомнил его адвокат.

19 октября сообщалось, что он недоволен условиями в СИЗО, в частности, у него были жалобы на информационный вакуум. До него не доходят газеты, его лишили телевидения, более того, Сачков не может отправлять или получать письма, из-за чего он не может сообщить родным о том, что ему нужны теплые вещи, средства гигиены и медикаменты.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сачкова до 27 ноября. По версии ФСБ, бизнесмен работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности.