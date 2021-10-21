Российские банки повысят ставки по вкладам

Российские банки планируют повысить ставки по вкладам на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Центробанком. Об этом пишут «Ведомости».

Ставки по вкладам в «Почта банке» вырастут на этой неделе на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 7,25 процента годовых максимум. К концу октября банк «Дом.рф» поднимет ставку на 0,3-0,4 п.п. Сейчас максимальная ставка в банке — 7,5 процента годовых. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) допускает увеличение максимальной ставки с 6,31 до 7 процентов в среднесрочной перспективе при сохранении инфляционных рисков на прежнем уровне. Повышение планируется и в Промсвязьбанке. Сбербанк также пообещал предложить новые условия для вкладчиков в ближайшее время. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России в первой трети октября составила 6,43 процента.

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При годовой инфляции выше семи процентов реальная доходность большинства вкладов отрицательная или близка к нулю, говорят эксперты. По этой причине россияне стремятся не сберегать средства, а тратить, несмотря на рост ключевой ставки и ставок по вкладам. Старший управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Александр Проклов прогнозирует рост ставок по вкладам выше семи процентов, что сопоставимо с уровнем инфляции.

Банк России проведет заседание по ключевой ставке в пятницу, 22 октября. На последнем заседании ЦБ повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Большинство опрошенных экспертов прогнозируют повышение ставки сразу на 0,5 п.п. Остальные предсказывают рост на 0,25 п.п. В конце февраля ключевая ставка составляла 4,25 процента.

Планомерное повышение ключевой ставки связано в том числе с высокой инфляцией в России. В середине октября Министерство экономического развития резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года. В ведомстве считают, что она вырастет на 1,6 процентного пункта, с 5,8 до 7,4 процента.