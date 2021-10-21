Возможности танкового прицела показали на видео

Тепловизионный танковый прицел обеспечил видимость в условиях задымленности. На видео с демонстрацией возможностей танкового прицела обратила внимание «Российская газета».

На видео показана видимость объектов сквозь дымовую завесу, выставленную термодымовой аппаратурой танка. Так, оптический прибор не позволил рассмотреть объекты из-за дыма. В свою очередь, в окуляре тепловизионного прицела дымовая завеса не повлияла на видимость.

Материалы по теме «Катастрофы можно было избежать» Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом «Им не было пощады» Как советская власть окончательно разгромила белых и решила судьбу Российской империи

Издание отмечает, что запись демонстрирует работу прицела украинского танка Т-64БВ. Машины советского производства оснастили новыми прицелами во время подготовки к танковым соревнованиям Strong Europe Tank Challenge.

Модернизированный танк получил прицел ТПН-1-ТПВ с иностранными комплектующими. Новый прибор заменил советский прицел ТПН1-49-23, который требовал подсветки целей инфракрасным прожектором «Луна».

Ранее в октябре сообщалось о поставках тепловизоров. Подразделения погранслужбы России получили приборы «Сыч-3ПС», которые позволяют распознать человека на расстоянии до 1,5 километра при любых погодных условиях.

В августе украинский танк БМ «Оплот» сломался на репетиции парада. Машина потеряла подвижность, а под моторно-трансмиссионным отделением «Оплота» появилась лужа из технологической жидкости.