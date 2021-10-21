Финансист объяснил возможность сотрудников ФСБ иметь сотни счетов в банках

Большое количество банковских счетов у высокопоставленных чиновников и силовиков не является причиной для возбуждения уголовного дела, заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Основанием для возможных проверок со стороны регуляторов служит только подозрение в махинациях с государственными средствами, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

19 октября «Коммерсантъ» сообщил подробности прокурорской проверки в отношении бывшего сотрудника ФСБ России Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в спецслужбе. По данным газеты, у пары обнаружили 385 счетов (в том числе недействующих на момент проверки и открытых после выхода супругов на пенсию) в российских и зарубежных банках, на 203 из них находились суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей; также у четы были найдены недвижимость и драгоценности, которые, по мнению Генпрокуратуры, не соответствуют официальному доходу пары. Надзорное ведомство сочло эти средства и имущество коррупционным доходом и подало иск об обращении в пользу государства, однако суд постановил конфисковать только часть — Кулюкины доказали, что законно владеют некоторыми из обнаруженных активов. Сам Кулюкин заявил, что на сотнях счетов размещены деньги, переданные его братом, проживающим на Украине.

«Можно хоть оботкрываться, ради бога»

Юденков подчеркнул, что заведение счетов высокопоставленным чиновником или должностным лицом при исполнении не преследуется законом. «Вы можете сколько угодно открыть счетов. Я думаю, дело в том, что служащие ФСБ находятся под особым контролем. Если открытие счетов не было связано с его разведдеятельностью, тогда это подозрительно. Разведчик может открывать до 500 счетов, это нормально. Более того, это делается специально, чтобы он мог снять или положить деньги на счет, которым раньше не пользовался. Поэтому насчет количества счетов — можно хоть оботкрываться, ради бога», — объяснил эксперт.

В случае, если служащий при исполнении выезжает за границу и открывает счет в зарубежном банке, он обязан уведомить об этом Федеральную налоговую службу (ФНС) и назвать сумму, положенную в заграничную ячейку. Если этого не сделать, то при съеме денег в России у гражданина изымут средства, рассказал Юденков.

Финансист добавил, что с крупными чиновниками ситуация примерно такая же. «Они могут заводить сколько угодно счетов. Вопросы к ним могут возникнуть в том случае, если на них окажется, скажем, миллион, а чиновник в своей декларации не укажет эти деньги. Вот тогда есть прецедент для проверок. Но это не уголовная ответственность, это повод для служебного разбирательства», — пояснил Юденков.

Специалист заметил, что высокопоставленные чиновники не имеют права открывать счетов в зарубежных банках. Сама по себе такая схема очень сложна и заниматься подобным могут только очень наивные люди, добавил он. Подобные счета могут потребоваться действующим чиновникам для уклонения от уплаты налогов или для того, чтобы скрыть дополнительный неофициальный доход.

«Чиновник в таком случае думает, что если он откроет в зарубежном банке счет, то об этом никто не узнает. Это трудоемкая процедура, и такие люди наивно полагают, что они могут сделать это незаметно. На самом деле финансовый мир достаточно прозрачен сам по себе. Более того, есть специальные люди, чья профессия заключается в том, чтобы выискивать как раз такие вещи. Это сделают либо спецслужбы, либо его сдадут сами банки, либо журналисты нароют. Тайное всегда становится явным, и если чиновник высокого ранга занимается подобными вещами — рано или поздно это вскроется и сидеть он будет уже не у себя в кресле, а за решеткой», — резюмировал Юденков.