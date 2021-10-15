Главу филиала вуза осудили после фиктивного трудоустройства сотрудника ФСБ

В Краснодарском крае суд приговорил к срокам от семи до восьми лет бывших руководителей филиала Адыгейского госуниверситета и сотрудников приемной комиссии за массовые взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Трифанова.

Установлено, что преступную группу создал бывший директор филиала Аслан Бешуков в 2013 году. В нее он вовлек свою дочь Ларису Вицюк, которая впоследствии заняла его пост, а также четырех подчиненных. За взятки они принимали в вуз абитуриентов без вступительных экзаменов и выдавали дипломы без прохождения обучения. Общая сумма взяток составила около 4,3 миллиона рублей.

Также ранее было установлено, что глава филиала Вицюк фиктивно трудоустроила в университет подполковника ФСБ. В течение восьми лет он, не исполняя свои обязанности, получал зарплату преподавателя. В ходе следствия Вицюк объяснила, что ее заставили трудоустроить чекиста. В 2019 году на сотрудника ФСБ завели уголовные дела.

Бешукову суд назначил восемь лет и шесть месяцев колонии со штрафом в 29 миллионов рублей, его дочери — восемь лет и штраф в 19 миллионов, а сотрудникам приемной комиссии — по семь лет лишения свободы.