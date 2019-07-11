Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты

В Краснодаре арестовали подполковника регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Константина Николинко за превышение должностных полномочий. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Николинко фиктивно числился в филиале Адыгейского государственного университета (АГУ) в течение восьми лет. По предварительной информации, за формальную педагогическую деятельность подполковнику заплатили 733 тысячи рублей. Кроме того, Николинко обвиняется в покровительстве предпринимателям, занимавшимся незаконной азартной игровой деятельностью в Белореченске с сентября 2017 года по март 2018 года.

О фиктивной педагогической работе Николинко стало известно сотрудникам Следственного комитета России (СКР) в процессе расследования уголовного дела в отношении бывшего директора филиала АГУ Ларисы Вицюк. Она обвиняется по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ за выдачу дипломов студентам, не проходившим курсы в высшем заведении. Фигурантка сообщила, что ее заставили оформить на работу начальника белореченского отделения ФСБ.

По словам Вицюк, подполковник Николинко в апреле 2011 года потребовал от нее должность преподавателя университета, и она во избежание негативных последствий заключила с ним трудовой контракт как директор филиала до ноября 2018 года. На самом деле подполковник ФСБ только числился преподавателем филиала АГУ, получал заработную плату и не исполнял обязанности.

В настоящее время Николинко находится под стражей, ему предъявлены обвинения по части 1 и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Адвокаты обвиняемого обжаловали решение, считая его необоснованным и просили изменить меру пресечения сотруднику ФСБ на домашний арест. Однако Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе решение суда первой инстанции — жалоба адвокатов была отклонена.

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