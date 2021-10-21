Бывший чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор Дос Сантос рассказал о своих отношениях с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

Дос Сантос признался, что не чувствовал к себе должного отношения со стороны организации. В частности, бывший чемпион промоушена упомянул и об угрозах со стороны UFC. «Последние два поединка я принял на следующих условиях: либо я соглашаюсь, либо меня выгоняют», — отметил бразильский тяжеловес.

Дос Сантос уступил в последних четырех поединках в рамках организации. В частности, в последнем бою его нокаутировал француз Сирил Ган — будущий временный чемпион UFC в тяжелом весе.

Всего на счету Дос Сантоса 21 победа при девяти поражениях.