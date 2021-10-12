Боец UFC взял паузу из-за проблем с мозгом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Доминик Рейес заявил, что не планирует возвращаться к выступлениям в ближайшее время из-за проблем со здоровьем. Его слова приводит Bloody Elbow.

«Да, я мог бы строить из себя альфа-самца, пахать в зале и все такое. Но эти бои — не шутки. Мне нужно время, чтобы как следует вылечиться», — заявил 31-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Рейес заявил, что возьмет паузу. Он сослался на проблемы со здоровьем. «Я не буду драться до февраля. Это самое раннее, когда я могу вернуться. Мне нужно позаботиться о своем мозге», — подчеркнул он.

Рейес потерпел поражение в трех последних схватках в рамках UFC. В двух из них американец уступил нокаутом.

Рейес — бывший претендент на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Он уступил соотечественнику Джону Джонсу судейским решением.

Всего на счету Рейеса 12 побед при трех поражениях.