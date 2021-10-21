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В борьбе с пробками на дорогах нашли опасность для планеты

Американские экологи признали расширение автомагистралей вредным для окружающей среды
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Фото: Unsplash

Экологи из США нашли в популярной мере борьбы с пробками на дорогах вред для окружающей среды. Расширение автомагистралей оказалось не только неэффективным способом разгрузить движение, но и сделало интенсивнее выбросы опасных для планеты парниковых газов, пишет Reuters.

Исследователи из Института Роки-Маунтин (Rocky Mountain Institute, RMI) совместно с Национальным советом по защите ресурсов (National Resource Defense Council), политической организацией «Транспорт для Америки» (Transportation for America) и несколькими экологическими объединениями разработали онлайн-калькулятор, в котором можно подсчитать ущерб для атмосферы от более просторных дорог во всех штатах.

Ученые признали десятилетние инвестиции в расширение автомагистралей напрасными. Они имели кратковременный эффект — проблема пробок в скором времени возникала вновь. Эксперты объясняют произошедшее индуцированным спросом — чем шире дорога, тем больше на ней появляется автомобилей. Власти США продолжают финансировать строительство новых полос и собираются направить на подобные инфраструктурные проекты 110 миллиардов долларов. Однако исследователи призывают правительство сделать акцент на развитие общественного транспорта.

В России для борьбы с пробками организуют новые дорожные развязки. Правительство пообещало выделить десять миллиардов рублей, чтобы разгрузить движение транспорта в Подмосковье. В этом же регионе в ближайшее время появятся выделенные полосы для автобусов.

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