Захарова обвинила США в поддержке реваншистских настроений на Украине

Своими заявлениями, сделанными в Киеве, глава Минобороны США Ллойд Остин поддержал реваншистские настроения на Украине. Такое мнение в ходе брифинга для прессы высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона», — заявила Захарова. Она также обвинила Остина в провоцировании роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По ее мнению, слова американского министра «вызывают серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений».

Во время своего визита в Киев Остин заявил, что прибыл для того, чтобы поддержать борьбу Украины с российской агрессией на Донбассе. Он также заверил Киев, что Белый дом поддерживает территориальную целостность Украины. При этом глава Минобороны США обвинил Россию в развязывании конфликта на украинском Юго-Востоке.