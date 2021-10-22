Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей

Житель США сорвал джекпот в лотерею во время закупок перед празднованием дня рождения

Житель штата Мэриленд, США, решил устроить закупку продуктами к празднованию дня рождения, сорвал джекпот и разбогател. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

62-летний мужчина вместе с дочерью покупал продукты для того, чтобы отметить свой день рождения. В магазине алкогольных напитков дочь предложила ему купить несколько лотерейных билетов.

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«Я очень редко играю в лотерею. Если бы не дочь, я бы даже не подумал об этом. Я вспомнил о том, что нужно проверить результат розыгрыша, только через некоторое время после покупки», — заявил американец. Мужчина посмотрел результаты розыгрыша спустя неделю и обнаружил, что благодаря счастливому билету может получить приз в 50 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).

«Я не мог поверить в это. Я показал билет дочери, чтобы убедиться в выигрыше. После этого мы разбудили жену, чтобы уточнить результат наверняка», — рассказал победитель.

На следующее утро мужчина проснулся и подумал, что новость о выигрыше ему приснилась. «Глубоко внутри я не верил в это. Мне понадобилось несколько минут, чтобы все вспомнить», — подчеркнул он.

Американец планирует поделиться частью выигранных денег с родственником, который планирует открыть бизнес, а также сделать пожертвование в церковь, прихожанином которой он является.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Макферсон, штат Канзас, получила скромный подарок от коллег на день рождения — лотерейный билет, который принес ей богатство. Женщина решила потратить часть выигранных денег на то, чтобы устроить хорошую вечеринку для коллег.

