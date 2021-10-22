В России с пониманием отнеслись к борьбе Польши за главенство своих законов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высоко оценил высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте. По его словам, государство занимается борьбой за собственный суверенитет, что нельзя не приветствовать. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В ходе выступления в Европарламенте Моравецкий заявил о шантаже Польши из-за того, что Конституционный суд страны признал главенство национальных законов над европейскими. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал Моравецкий и добавил, что подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Нельзя причесывать всех под одну гребенку

Цеков подчеркнул, что несмотря на критическое отношение к Польше как к государству, страдающему русофобией, он с пониманием относится к происходящим там изменениям. «Решение Польши направлено на сохранение суверенитета, как государства. Нельзя под одну гребенку причесывать все государства, нельзя навязывать свое видение», — высказался сенатор.

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Он подчеркнул, что государства, вступающие в какие-либо объединения, изначально понимают, что отказываются от части своего суверенитета. «Как показывает развитие Евросоюза, очень многие государства отказ от суверенитета больше не воспринимают, не понимают и не хотят с этим мириться. В первую очередь это Венгрия и Польша», — отметил Цеков.

Ранее Моравецкий заявил, что Евросоюз превращается из объединения равных и свободных держав в централизованную организацию, которая доминирует над странами-участниками. В пример он привел попытку финансового давления Европейской комиссии на решения польских органов власти.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм. 7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы.