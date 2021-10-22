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Бывшая солистка «Банд'Эрос» отдала мошеннице восемь миллионов рублей

Экс-солистка «Банд'Эрос» Татьяна Миловидова лишилась крупной суммы денег из-за мошенницы
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская певица Татьяна Миловидова, известная как экс-солистка группы «Банд'Эрос», лишилась крупной суммы денег из-за мошенницы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что после ухода из коллектива в 2019 году артистка хотела открыть собственный бизнес. В определенный момент с ней связалась незнакомая женщина и предложила взаимовыгодное сотрудничество. От исполнительницы требовалось заключить договор и предоставить третьим лицам долг на сумму 6,5 миллиона рублей под залог их недвижимости. За данные услуги Миловидовой обещали прибыль в виде процентов. Злоумышленница заверила бывшую участницу «Банд'Эрос», что сделка не несет для нее никаких рисков.

Спустя год, когда пришло время отдавать долг и проценты, женщина, с которой Миловидова подписала соглашение, перестала выходить на связь. Певица попыталась самостоятельно ее разыскать, однако это оказалось невозможным. Тогда ей пришлось обратиться в полицию.

«Поступило заявление от 39-летней гражданки о том, что к ней обратилась неизвестная женщина, которая под предлогом оказания финансовой помощи другим лицам, под залог их недвижимости получила от заявительницы денежные средства в сумме 6 500 000 рублей и заключила договор займа на общую сумму 8 500 000 рублей, данная сумма включает проценты в размере 2 000 000 рублей. Договорные обязательства неизвестная не выполнила», — сообщил источник.

Полиция начала проводить проверку по заявлению певицы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в крупном размере. В настоящий момент следователи пытаются установить местонахождение обманувшей певицу женщины.

Татьяна Миловидова наиболее известна как одна из солисток группы «Банд’Эрос». Она пришла в коллектив в 2007 году, и уже на следующий год группа выпустила одну из своих самых популярных песен «Манхеттен». Позже хит получил премию «Золотой Граммофон», а альбом — платиновую сертификацию. Миловидова покинула «Банд’Эрос» в 2019 году.

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