Курс евро упал

Курс рубля к евро вырос перед закрытием основной торговой сессии на Московской бирже в пятницу, 22 октября. На 18:39 евро стоил 81,91 рубля (минус 0,74 рубля), доллар — 70,41 рубля (минус 0,68 рубля). Российская валюта укрепилась на новостях о повышении ключевой ставки Центробанком на 0,75 базисных пункта. Биткоин упал на 3,78 процента, до 61 266 долларов за монету.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,51 процента, до 4196,96 пункта, индекс РТС вырос на 0,53 процента, до 1877,99 пункта. Лидерами роста «голубых фишек» стали «Магнит» (плюс 2,48 процента, до 6310,5 рубля за акцию), «Полюс» (плюс 2,08 процента, до 14 305,5 рубля) и «Полиметалл» (плюс 1,49 процента, до 1372 рублей), аутсайдерами — TCS Group (минус 2,28 процента, до 7673,8 рубля), «Газпром» (минус 1,31 процента, до 358,6 рубля) и «Новатэк» (минус 1,26 процента, до 1832,6 рубля).

Нефть марки Brent на 18:39 торговалась по 84,91 доллара за баррель (плюс 0,35 процента), марки WTI — по 82,86 доллара (плюс 0,47 процента). Ноябрьские газовые фьючерсы стоили 1070 долларов за тысячу кубометров.

Акции Tesla обновили исторический рекорд, достигнув отметки в 909,91 доллара. Предыдущий максимум был зафиксирован в январе 2021 года (900,4 доллара).