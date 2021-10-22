Неравенство доходов назвали причиной роста социального напряжения

Из-за увеличения экономического неравенства в обществе возрастает напряжение. Одна из причин этого роста — доходы сверхбогатых, заявили эксперты на конференции «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» НИУ ВШЭ, предает РБК.

Россия — один из лидеров в мире по уровню концентрации богатств, сказала заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева. Один процент сверхбогатых россиян владеют от 43 до 56 процентов денежных ресурсов страны. При этом имущественное неравенство в России значительней, чем в европейских странах, но меньше, чем в Китае и США.

Это подстегивает социальное напряжение, россияне недовольны, что большие суммы денег зарабатываются не в интеллектуальных областях, а на добыче природных ресурсов, подчеркнула Мареева. Эксперты назвали самый популярный признак справедливого общества — это равный доступ к медицине.

Самый большой разрыв между сверхбогатыми и среднестатистическими жителями зафиксирован в США. По словам эксперта, Россия — «уверенный середняк» в мире по уровню неравенства.

По данным Boston Consulting Group (BCG) около 500 россиян владеют 40 процентами всех финансовых активов.