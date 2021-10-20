В Китае предсказали повышение налогов для богатых

В Китае предсказали повышение налогов на предметы роскоши в рамках борьбы по сокращению неравенства между богатыми и бедными гражданами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование китайского инвестиционного банка China International Capital.

По мнению аналитиков банка, повышение произойдет из-за проходящей в Китае реформы системы налогообложения. Повысить потребительский налог (акцизный сбор) могут на предметы роскоши и товары, производство которых требует много энергии и приводит к загрязнению окружающей среды. Такие меры китайские власти предпринимают в рамках задачи по достижению углеродной нейтральности экономики, отмечают аналитики банка. Этот вопрос также привлек особое внимание после того, как председатель КНР Си Цзиньпин призвал правительство изучить возможность увеличения акцизных сборов в рамках борьбы за общее процветание и улучшение системы распределения доходов между богатыми и бедными гражданами страны.

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Аналитики также допускают, что Китай может расширить сферу потребительского налога, чтобы охватить больше товаров для богатых и исключить некоторые товары по низким ценам. «Кроме того, мы считаем, что потребительский налог, вероятно, распространят на услуги некоторых развлекательных заведений класса люкс», — заявили представители China International Capital. По данным банка, потребительский налог в Китае со ставками ниже 20 процентов в настоящее время распространяется на табак, спиртные напитки, часы и роскошные автомобили. Эти сборы составляют около девяти процентов от общих налоговых поступлений в стране.

Повышение налогов в Китае является частью стратегии «общего процветания». Разрыв в доходах в стране за последние пять лет увеличился из-за развития технологического и финансового секторов, при этом система налогообложения никак не реагировала на эти изменения. Несколько лет в городах стремительно развивалась цифровая экономика, привлекая все больше высококвалифицированных работников, которые получали большую зарплату.

Пандемия коронавируса также увеличила разрыв между богатыми и бедными, горожане стали зарабатывать примерно в 2,5 раза больше, чем сельские жители. Значительно выросло и неравенство внутри мегаполисов. Эксперты отмечали, что для сокращения неравенства необходимо повысить налоги для физических лиц, прежде всего на имущество и на наследство. В действующем китайском законодательстве прямые налоги (на прибыль, имущество и доходы) составляют лишь треть от общего числа налогов. Эксперты уверены, что большое количество косвенных налогов увеличивает разрыв в доходах населения, и властям следует увеличить долю сборов, взимаемых с граждан напрямую.