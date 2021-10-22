Силовые структуры
 
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
Молодую мать пристыдили за привлекательный внешний вид на детской площадке
Москвичи выстроились в гигантские очереди за прививкой от COVID-19
В российском городе предложили жилье за полцены
В Москве выявили нарушения в 17 магазинах «Дикси» 
Рыболов поймал голубого сома рекордного размера
Приземление корабля с Пересильд и Шипенко с орбиты попало на видео
Студенты Подмосковья уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября
Стало известно о казни талибами волейболистки сборной Афганистана
Новости партнеров

ГИБДД Красноярска показало ролик с пародирующим «Игру в кальмара» полицейским

В сети появился ролик с играющим в «Игру в кальмара» инспектором ГИБДД Красноярска
Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники ГИБДД Красноярска создали ролик, пародирующий популярный корейский сериал «Игра в кальмара». Видео в пятницу, 22 октября, публикует KP.RU.

На кадрах инспектор изображает куклу с детекторами движения из первой серии сериала, которая замечала малейшее движение игрока. Полицейский в ролике также вращает головой на 360 градусов и замечает любое нарушение правил дорожного движения. Сразу после того, как пешеход переходит на красный сигнал светофора, ему выписывается штраф.

16 октября сообщалось, что подростки из Екатеринбурга провели несколько испытаний по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара» у местной школы №131.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Северной Корее оценили сериал «Игра в кальмара»
Российские ученые нашли первоисточник сериала «Игра в кальмара»
В России заподозрили сериал «Игра в кальмара» в пагубном влиянии на подростков
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
00:1021 октября

Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы

23:1920 октября

Полиция отреагировала на угрозы 11-летнего школьника расстрелять одноклассников

22:2920 октября

Любовь Соболь объявили в розыск

Силовые структуры00:0517 августа

Сибирский форсаж.

Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
22:2520 октября

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных по делу о ДТП

22:0220 октября

В российском регионе изъяли тонны суррогатного спирта

21:3820 октября

В Нижегородской области мужчина открыл стрельбу у кафе

Силовые структуры00:0112 августа

«Они, говоря по-русски, борзеют»

Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
20:1820 октября

В Санкт-Петербурге на свалке нашли сотни российских паспортов

19:5820 октября

Напавшие с кислотой на директора российского комбината предстанут перед судом

19:0220 октября

Россиянин под наркотиками нанес 17-летней подруге 48 ударов ножом

Россия
Неизвестный открыл стрельбу на Новом Арбате и ранил человека
В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней против COVID-19
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Регионалист признала введение нерабочих дней оправданным
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
В Подмосковье с начала года отремонтировали 60 объектов здравоохранения
В Москве объявлен локдаун.
 
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Выдачу кредитов россиянам смогут ограничить
Путин провозгласил конец капитализма
Путин напророчил усугубление кризиса продовольствия в мире
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В Общественной палате попросят дополнительные меры поддержки бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Все материалы
Спорт
Олимпийская чемпионка объяснила откровенность костюмов синхронисток
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Александр Емельяненко подерется с Джеффом Монсоном
Партнерский материал
Все тот же «Спартак», новый «Локо».
Лига Европы в разгаре. Выделяем главное и верим в российские клубы
В Bellator оценили вероятность проведения боя между братьями Емельяненко
Партнерский материал
Тест «Зенита», судный день «Барсы»
Групповой этап Лиги чемпионов дошел до середины. Выделяем самое важное
Овечкин поднялся в рейтинге по количеству набранных очков в истории НХЛ
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Телезрителям показали порно во время прямого эфира
Блогерша запросила свои личные данные у крупного интернет-магазина и удивилась
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина отказалась готовить и убирать для мужа из-за одного факта
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Hyundai готовит Creta с новым дизайном
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
УАЗ берет курс на электромобили
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы