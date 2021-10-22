ГИБДД Красноярска показало ролик с пародирующим «Игру в кальмара» полицейским

В сети появился ролик с играющим в «Игру в кальмара» инспектором ГИБДД Красноярска

Сотрудники ГИБДД Красноярска создали ролик, пародирующий популярный корейский сериал «Игра в кальмара». Видео в пятницу, 22 октября, публикует KP.RU.

На кадрах инспектор изображает куклу с детекторами движения из первой серии сериала, которая замечала малейшее движение игрока. Полицейский в ролике также вращает головой на 360 градусов и замечает любое нарушение правил дорожного движения. Сразу после того, как пешеход переходит на красный сигнал светофора, ему выписывается штраф.

16 октября сообщалось, что подростки из Екатеринбурга провели несколько испытаний по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара» у местной школы №131.