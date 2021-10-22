Для Xbox представили фирменные карты памяти

Microsoft выпустила карты памяти для консолей Xbox емкостью 512 гигабайт и два терабайта

Microsoft выпустила карты расширения памяти для консолей Xbox Series. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейке карт присутствуют две модели — емкостью 512 гигабайт и два терабайта. С помощью представленных аксессуаров можно расширить встроенную память приставок нового поколения. Фирменные карты памяти позволяют не только хранить игры, но и запускать их непосредственно с внешнего накопителя. Производством карт памяти занимается компания Seagate.

«Чтобы использовать карту расширения хранилища Seagate, просто вставьте ее в порт расширения хранилища на задней панели консоли Xbox Series X или Xbox Series S», — говорится на сайте компании. Карты расширения памяти поддерживают архитектуру Xbox Velocity и обеспечивают скорость ввода-вывода 2,4 гигабит в секунду.

Стоимость карты памяти емкостью 512 гигабайт составляет 140 долларов, два терабайта — 400 долларов. Аксессуары поступят в продажу в США в ноябре. Цены для России не раскрываются.

Также в линейке Xbox есть аналогичная карта расширения памяти емкостью один терабайт. Ее стоимость в России составляет 19 399 рублей.

В начале октября для приставки Xbox выпустили фирменный накопитель. SSD-диск предназначается для переноса игр и другого контента с приставок Microsoft. Стоимость накопителя емкостью один терабайт составляет 13 899 рублей.