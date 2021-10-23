Пожилая пара заболела коронавирусом после длительного ожидания в очереди к врачу

В Урюпинске COVID-19 заболели пациенты, которые провели в поликлинике весь день

В городской поликлинике Урюпинска пожилая пара ждала приема врачей более десяти часов. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на внучку пациентов Екатерину.

По словам женщины, ее родственники пришли в медицинское учреждение для проведения экспресс-теста на COVID-19. Однако вместо него были направлены на КТ. Она уточнила, что пожилая пара провела с восьми утра до двух часов дня в городской поликлинике, однако у них не взяли анализы. Затем супругов направили в Центральную районную больницу, где они пробыли с 15 до 20 часов.

Кроме того, когда через несколько дней пациенты пришли к терапевту, они прождали своей очереди до 22 часов, несмотря на то что приехали за два часа до начала приема. В результате они ждали помощи более десяти часов. «У них, может быть, и отрицательный тест бы был, но, сидя в очереди, они и заразились», — заявила Екатерина.

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспондентам издания сообщили, что пациентов направили на КТ-исследование по результатам экспресс-тестирования на COVID-19. Также уточняется, что супругов госпитализируют в инфекционный стационар.

Ранее в Киеве разоблачили врачей, которые выдавали поддельные отрицательные ПЦР-тесты. По данным следствия, в течение нескольких месяцев медики выдавали поддельные справки об отрицательном результате тестирования стоимостью от 725 до 1800 гривен (от 1900 до 4900 рублей). Всем пойманным врачам грозит от трех до восьми лет лишения свободы.