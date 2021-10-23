Стало известно о разногласиях в съемочной группе с Болдуином

Съемочная группа фильма «Ржавчина» в течение нескольких дней до смертельного инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина претерпевала серьезные внутренние разногласия, пишет газета Los Angeles Times.

Стало известно, что за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора Галину Хатчинс и режиссера фильма Джоэла Соусу, около полдюжины рабочих ушли со съемочной площадки в знак протеста против условий труда. Отмечается, что кинооператоры и их ассистенты были разочарованы условиями оплаты своего труда и переработками.

Кроме того, на съемочной площадке нарушали технику безопасности. По информации газеты, пистолет, из которого убили Хатчинс, несколько раз давал осечку. При этом погибшая кинооператор выступала среди тех сотрудников, которые требовали более безопасные условия труда.

Съемки вестерна «Ржавчина» стартовали 6 октября. Участникам съемочной группы обещали оплатить проживание в отеле, который расположен возле съемочной площадки города Санта-Фе. В итоге сотрудники ежедневно преодолевали путь длиной в 50 миль (около 80 километров), чтобы добраться до места работы.

В ходе съемок одного из эпизодов «Ржавчины» 22 октября Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Осколки пули ранили режиссера ленты Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице. На данный момент полиция не выдвинула обвинения в отношении Болдуина.