Бывший футболист «Анжи» и «Барселоны» объяснил проблемы Кокорина

Это'О заявил, что Кокорин не тренировался со стопроцентной самоотдачей

Проблемы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина связаны с тем, что он не тренировался с полной отдачей. Об этом рассказал бывший футболист «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Камерунец объяснил, что без стопроцентной самоотдачи можно потерять весь талант — это, по мнению, футболиста, и произошло с россиянином.

Это'О рассказал, что убедил Сулеймана Керимова, владевшего «Анжи», приобрести Кокорина. Игрок заявил, что увидел у форварда огромный талант и потенциал.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Во всех встречах россиянин выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2013-м форвард перешел в «Анжи», но не сыграл за команду ни одного матча. С 2011-го по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.