Археологи откопали останки пятиметрового ящера под Рязанью

Археологи РГУ имени С. А. Есенина откопали в карьере Малый Пролом зуб гигантского ящера

Российские археологи нашли останки гигантского ящера на равнине под Рязанью, об открытии рассказал завкафедрой географии, экологии и природопользования Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Алексей Водорезов, пишет ТАСС.

Ученые откопали на территории карьера Малый Пролом зуб рептилии, которая принадлежит семейству мозазавров, животным мелового периода мезозойской эры. Длина находки около одного сантиметра. Как объяснили специалисты, длина пресмыкающегося, обитавшего на месте современной Центральной России, достигала пяти метров.

Исследователи занялись анализом образца. «Останки ранее находили на севере Южной Америки — возможно, ближайший родич или тот же самый вид. Это были мощные морские рептилии длиной около пяти метров, среди тех, кого называют "гроза морей"», - объяснил Водорезов. На том же участке в 2021 году эксперты нашли следы дельфиноподобного ящера ихтиозавра и плиозавра.

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