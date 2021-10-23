Автомобилистам напомнили о необходимом для оплаты налоге

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что в октябре водители стали получать письма из территориальных налоговых органов с расчетом транспортного налога за прошлый год. Специалист напомнил, что его необходимо заплатить в ноябре, сообщает агентство «Прайм».

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — подчеркнул Соловьев.

Юрист призвал российских автомобилистов не откладывать оплату налога, поскольку на неуплаченную сумму начислят пени. При крупной сумме долга возмещать и облагать обеспечительные меры будут уже судебные приставы.

Если адрес фактического проживания и регистрации не совпадает, следует самостоятельно найти квитанцию, попросив распечатку в МФЦ или же скачать ее в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС. При этом платежку не нужно искать на Госуслугах, поскольку на портале отражается только налоговая задолженность.

«Владельцам транспортных средств необходимо помнить: если уведомление не получено ни одним из вышеперечисленных способов, необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию по месту регистрации лично или через сервис "Обратиться в ФНС России". Факт своевременного обращения поможет избежать финансовых и эмоциональных потерь», — призвал юрист.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков призвал ввести налог для майнеров. По его мнению, закон «О цифровых финансовых активов» (ЦФА) необходимо серьезно доработать.