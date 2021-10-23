В России решили чаще присуждать звания народного артиста

Сергей Новиков: барьер в пять званий «Народный артист России» в год планируется снять

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил о планах увеличить число присуждаемых почетных званий «Народный артист России» и «Заслуженный артист России». Его слова приводит «Интерфакс».

С соответствующим заявлением он выступил на съезде Союза театральных деятелей. Новиков отметил, что в настоящее время установлена квота в пять званий народного артиста в год, однако если снять данное ограничение, то «тогда искусство не потеряет, а наоборот, приобретет». По его словам, увеличение числа награждаемых артистов возможно будет благодаря установлению квоты по видам искусства. В частности, предполагается, что звание «Народный артист России» в год будут получать пять деятелей искусства, связанных с театром, пять деятелей кино, пять артистов балета и так далее.

Кроме того, увеличена квота на присуждения звания «Заслуженный артист России». Уточняется, что региональные артисты будут получать не менее трети званий.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания заслуженного артиста России 11 деятелям культуры. Почетные звания получили вокалисты, артисты балета, концертмейстеры и актеры. Среди них — вокалист Московского государственного академического театра оперы Петр Борисенко, балерина Самарского театра оперы и балета Ксения Овчинникова, дирижер и концертмейстер группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов.