Генетик оценил вероятность продления нерабочих дней в ноябре

Генетик Исаев: для спада заболеваемости COVID-19 нужно прервать контакты на две недели

Нерабочие дни, введенные в России для борьбы с распространением коронавируса, могут быть продлены. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает ТАСС.

По его словам, для полноценной борьбы с COVID-19 необходимо прервать контакты на две недели. Генетик объяснил, что нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября, так как спад заболеваемости будет заметен только через 14 дней. «Столько нужно, чтобы переломить тренд», — подчеркнул он.

Исаев также рассказал, что сейчас российское правительство принимает все необходимые меры для повышения охвата вакцинации. Он добавил, что только когда 80 процентов населения сделают прививки от коронавируса, уровень заболеваемости начнет снижаться.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга ужесточат меры против коронавируса в городе в период с 30 октября по 7 ноября. Так, в Петербурге ограничат работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Исключение составят аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, АЗС и производствах. Также будет возможно обслуживание на вынос и доставка.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.