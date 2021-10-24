Раскрыты обстоятельства гибели мужчины при взрыве гранаты в квартире в Брянске

СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины от взрыва гранаты в квартире в Брянске

Следственное управление СК России раскрыло обстоятельства гибели мужчины в результате взрыва гранаты в одной в квартире одного из жилых домов в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело мужчины 1992 года рождения было найдено в ночь на 24 октября в микрорайоне Московский. Как сообщили в СУСК, на нем обнаружили осколочные ранения, полученные в результате детонации взрывного устройства. Личность погибшего не раскрывается.

По версии следствия, четверо молодых людей распивали спиртные напитки. В этот момент в квартире, где расположилась компания, сдетонировала граната, которая также находилась в помещении. Однако причины детонации и обстоятельства происхождения взрывного устройства.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.

Об инциденте стало известно утром 24 октября. Помимо погибшего сообщалось также об одном человеке, получившем ранения, его личность не раскрывалась.

