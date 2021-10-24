Райан Гослинг сыграет роль Кена в фильме о Барби

Deadline: Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме «Барби» с участием Марго Робби

Канадский актер Райан Гослинг получил роль Кена в новом фильме о кукле Барби. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

По данным американского издания, артист ведет переговоры о съемках с киностудией Warner Bros. Режиссером и сценаристом кинокартины «Барби» выступает Грета Гервиг. Главную роль исполнит актриса Марго Робби. Отмечается, что, возможно, сюжет фильма развернется вокруг нестандартной истории любви двух кукол.

Ранее издание Variety опубликовало список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Рейтинг возглавил Дэниел Крейг, который заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи». Вторую строчку занял Дуэйн «Скала» Джонсон, чей гонорар за появление в комедии «Красная единица» может составить 50 миллионов долларов. Третье место разделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба актера в 2021 году получили гонорары в размере 40 миллионов долларов. Смит снялся в ленте «Король Ричард», а Вашингтон — в фильме «Дьявол в деталях». В десятку также вошли Леонардо Ди Каприо, Марк Уолберг, Дженнифер Лоуренс, Джулия Робертс, Сандра Баллок и Райан Гослинг.

