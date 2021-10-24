Заслуженные летчики назвали самые надежные пассажирские самолеты

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот России Сергей Кругликов назвали самые безопасные пассажирские самолеты. Об этом они рассказали порталу URA.RU.

По утверждению Заболотского, Ил-96 является образцом надежности благодаря дублированию электродистанционного управления механическим. «То есть даже при отказе автоматики может работать ручное управление. Поэтому на самолетах с такой системой летают президенты. На Ил-96 летает президент РФ», — подчеркнул он. Также летчик-испытатель не смог вспомнить ни одной катастрофы с участием этого лайнера.

Кругликов же поделился личным опытом пилотирования Ил-86. «Самый надежный — это Ил-86 и сделанный на его базе Ил-96, это продукт 80-х годов, в котором были учтены все недостатки, ранее выявленные в конструктивном плане, в материалах. На Ил-86 я пролетал лишь восемь из 49 лет, но у меня на нем не было ни одного отказа», — отметил он, добавив, что на самолетах Boeing и Airbus он сталкивался с некоторыми «приключениями».

В апреле генерал-майор Владимир Попов раскрыл особенности президентского лайнера Ил-96-300ПУ. Прежде всего, военный описал систему обеспечения безопасности самолета. Из слов эксперта следует, что самолет президента оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем. Кроме того, воздушное судно имеет четыре двигателя, и в случае отказа половины из них, лайнер все равно будет способен маневрировать, набирать высоту и снижаться. Он подчеркнул, что аппарат может пройти до 800 километров и затем успешно приземлиться даже на одном двигателе.

Помимо президентского борта, в Воронеже на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М началось строительство «самолета Судного дня» — борта для управления войсками на случай ядерной войны. Проект носит название «Звено-3С». Начинка самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.