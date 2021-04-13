Российский летчик раскрыл особенности президентского лайнера

Генерал-майор Владимир Попов раскрыл особенности президентского лайнера Ил-96-300ПУ. Информацией летчик поделился в видео на YouTube-канале «Сегодня утром».

Прежде всего, военный описал систему обеспечения безопасности самолета. Из слов эксперта следует, что самолет президента оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем. «То есть распределенная система сил и средств наблюдения самолета за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше», — объяснил специалист.

Кроме того, по словам летчика, воздушное судно имеет четыре двигателя, и в случае отказа половины из них, лайнер все равно будет способен маневрировать, набирать высоту и снижаться. Он подчеркнул, что аппарат может пройти до 800 километров и затем успешно приземлиться даже на одном двигателе.

Также Попов отметил, что президентский лайнер оснащен специальным оборудованием на случай внештатных ситуаций.

По мнению военного, безопасность самолета — это заслуга отечественного конструктора, доктора технических наук и профессора Генриха Новожилова, который «стоял у истоков первых широкофюзеляжных самолетов».

Ранее анонимный пилот поделился неприятным фактом о кухне на борту самолета. Как утверждает член экипажа, кофе и чай на борту готовятся, как правило, с использованием не прошедшей очистку водопроводной воды. Именно поэтому бортпроводники пьют во время полета только воду из пластиковых бутылок.