Создан новый эффективный препарат против смертельно опасной бактерии

Эффективность антибиотиков против опасных бактерий, устойчивых к лечению, можно повысить с помощью хемоаттрактантов — молекул, которые привлекают иммунные клетки к борьбе против инфекции. Это выяснили ученые из Университета Монаша (Австралия) и Гарвардского университета (США), которые создали новый иммунотерапевтический препарат для борьбы с золотистым стафилококком. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Во всем мире обостряется ситуация с резистентными к антибиотикам микробами. Особую опасность представляют собой MRSA — золотистые стафилококки (Staphylococcus aureus), устойчивые к метициллину. Среди всех стафилококковых инфекций кровотока MRSA составляет 37 процентов и чаще приводит к смерти. Эти бактерии также способны выделять вещества, позволяющие им уклоняться от иммунной системы зараженного организма, в том числе нейтрофилов — клеток, обезвреживающих патогенные микробы.

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Обычно для привлечения нейтрофилов к месту инфекции организм использует хемоаттрактанты, однако их часто бывает недостаточно. Чтобы решить эту проблему, ученые связали хемоаттрактант формилпептид (fPeps) с антибиотиком ванкомицином, получив иммунотерапевтический препарат для лечения стафилококковой инфекции. Ванкомицин прикреплялся к стенке бактерий, а fPeps создавал градиент хемоаттрактанта, окружающий клетки S. aureus. Тем самым к бактериям было привлечено больше нейтрофилов, что усилило фагоцитоз — поглощение микроба иммунной клеткой.

Антибиотики-хемоаттрактанты были протестированы на мышиной модели пневмонии, вызванной MRSA. Через час после заражения грызунам вводился препарат в дозе 0,2 миллиграмма на особь, что в пять раз меньше, чем эквивалентная доза ванкомицина для человека. Это привело к двукратному снижению бактериальной нагрузки в легких по сравнению с мышами, которым вводился антибиотик без хемоаттрактанта. Препарат не позволил воспалению распространиться на бронхи и просветы бронхиол.

По словам авторов работы, антибиотики-хемоаттрактанты продемонстрировали потенциал для «омоложения» существующих антибиотиков, от которых приходится отказываться в пользу более эффективных препаратов. Это совершенно новый тип терапии, направленный против резистентных бактерий. В настоящее время ученые ищут партнеров для продолжения клинических испытаний. Патент на иммунотерапевтический препарат принадлежит Университету Монаша.