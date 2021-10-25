Неурожай в России ударил по самому важному для французов продукту

Мировой рост цен на пшеницу из-за неурожая в России и на Украине вынудил пекарей во Франции поднять цены на багеты, пишет The Local.

Булочные стали вывешивать таблички, которые информируют посетителей о подорожании важного для французов продукта. В среднем багет взлетел в цене на 10 центов. Также на его стоимость повлияли мировые цены на газ, которые стали ударом для всей Европы.

Президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт заявил, что теперь средняя цена багета составляет 89 центов (на 23 цента больше, чем в течение последних 20 лет). «Мировые цены на пшеницу выросли. Повышение цен на муку произошло в конце лета», — отметил он.

Россия и Украина производят большую часть мировой пшеницы. Французы съедают 10 миллиардов багетов в год, по одному каждые 320 секунд. Министерство культуры Франции даже подало заявку в ЮНЕСКО на включение багета в список всемирного наследия, решение ожидается в следующем году.

Россия после рекордного урожая 2017 года в 135,5 миллиона тонн может потерять мировое лидерство в экспорте пшеницы по итогам текущего сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года), считают эксперты.