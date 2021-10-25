В Москве иномарка вылетела на тротуар, протаранила киоск и попала на видео

В центре Москвы водитель иномарки вылетел на тротуар и протаранил киоск

В центре Москвы на улице Конюшковской около дома №34 иномарка вылетела на тротуар и протаранила киоск. Видео инцидента опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале «Дептранс оперативно».

На опубликованных кадрах видно, как иномарка вылетела из потока на тротуар, протаранила киоск и врезалась в стену здания.

На месте в настоящее время работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель иномарки на огромной скорости сбил людей, которые переходили Невский проспект по пешеходному переходу.