Стюардесса раскрыла правду об опасности включенного телефона на борту самолета

Российская стюардесса рассказала, что включенный телефон никак не влияет на полет

Стюардесса российской авиакомпании Алиса Волкова назвала «пережитком прошлого» распространенный среди пассажиров миф об опасности включенного мобильного телефона во время взлета и посадки. Об этом пишет «Ридус».

Бортпроводница рассказала, что требование переводить электронные устройства, в том числе и мобильный телефон, в авиарежим на борту самолета связано с тем, что членам экипажа необходимо привлечь внимание пассажиров к демонстрации спасательного оборудования и инструктажу на случай аварийных ситуаций.

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«Понятное дело, что самолет взлетит, даже если пассажиры не выключат телефоны. Сейчас техника такая, что мобильный телефон никак на взлет не повлияет, не сможет заглушить радары. Раньше, конечно, да, была такая опасность. Теперь просто такой пережиток прошлого», — раскрыла правду стюардесса.

Кроме того, это требование касается и снятия наушников и гарнитуры во время взлета и посадки. Бортпроводница отметила, что эти фазы полета являются «самыми опасными» — именно поэтому пассажиры должны внимательно следить за демонстрацией действий в аварийной ситуации, не отвлекаясь на музыку или фильмы.

Ранее в октябре британский врач Джонатан Лири (Jonathan Leary) предупредил путешественников об опасности смены часовых поясов. По словам медика, людям, часто совершающим перелеты, необходимо поддерживать высокий уровень магния в организме.