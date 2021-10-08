Россиянам рассказали о самых небезопасных местах в салоне самолета

В случае чрезвычайной ситуации во время полета наибольшей опасности подвержены пассажиры, сидящие на местах в центральной части самолета. Об этом «Ридусу» рассказала стюардесса Алиса Волкова (имя изменено), работающая в крупнейшей российской авиакомпании.

По ее словам, при аварийной или жесткой посадке происходит очень сильный удар по этой части воздушного судна. «Часто происходит подлом шасси из-за сильного удара, и поэтому разлом фюзеляжа может быть именно в этом месте», — сказала Волкова.

Бортпроводница добавила, что опасность есть и в случае возгорания двигателей, которые расположены около центральной части салона, поскольку сидящие там пассажиры оказываются близко к непосредственному источнику огня. Хвостовая часть лайнера также не является самой безопасной из-за близкого расположения багажного отсека. Кроме того, в случае террористической угрозы взрывные устройства размещают именно в хвосте самолета, добавила Волкова.

Самые безопасные места в салоне находятся в носовой части самолета. В то же время Волкова отметила, что главное в чрезвычайных ситуациях — следовать указаниям экипажа, и тогда, вне зависимости от места, на котором сидит пассажир, все будет хорошо.

Ранее американская стюардесса Кэт Камалани назвала необходимые действия в случае опоздания на рейс. Бортпроводница отметила, что в первую очередь нужно обязательно подойти к выходу на посадку, если самолет все еще стоит на взлетно-посадочной полосе. По ее словам, есть вероятность, что время отправления лайнера было задержано, а значит, у опоздавших пассажиров есть шанс успеть на борт.