Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии

Марина Русакова, адвокат бывшего хозяина Черкизовского рынка («Черкизона») Тельмана Исмаилова, объяснила закрытие уголовного дела против бизнесмена в Швейцарии в январе этого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как сказала Русакова, дело закрыли из-за недостатка доказательств: швейцарская прокуратура не получила подтверждения многим утверждениям о причастности Исмаилова «к тем или иным преступлениям». Кроме того, ему выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.

1 октября стало известно, что Исмаилова задержали в Подгорице, где он жил в частном арендованном особняке. Позже бизнесмену предоставили политическое убежище. Следственный комитет России (СКР) потребовал разобраться в основаниях отказа Черногории в выдаче Исмаилова. Там заявили, что «не могут согласиться» с этим решением.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.