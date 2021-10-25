Россиянам показали секретную станцию московского метро

Сотрудник московского метрополитена в TikTok-аккаунте @izmetro ответил на вопрос подписчиков о том, есть ли в столичной подземке секретные станции. Он рассказал россиянам о платформе под названием «Троице-Лыково», которой нет на городских схемах метро. Ролик стал вирусным и собрал за три дня более миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.

Автор видео рассказал, что с платформы следует проход к блоку служебных помещений. Здесь есть «много запутанных коридоров», кабина дежурного, электроподстанция и другие комнаты. «Есть даже Олег Владимирович — уборщик производственных помещений. Нет только пассажиров», — заметил рассказчик.

Он пояснил, что «Троице-Лыково» находится на самом длинном перегоне московского метро — между станциями «Строгино» и «Крылатское». По нормам в таком тоннеле необходимы дополнительные выходы для эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. В конце ролика работник подземки показал, как станция выглядит с улицы, а также добавил, что увидеть платформу можно и из поезда.

В комментариях многие москвичи признались, что никогда не видели эту станцию, однако замечали особенно длинный тоннель между «Строгино» и «Крылатской». «Каждый день на протяжении двух лет проезжаю на метро это место и только сейчас услышала про эту станцию», «Поэтому от "Строгино" до "Крылатской" 10 или 12 минут ехать», «Ого, станции-призраки! Еще жду, очень интересно», «То чувство, когда на протяжении 15 лет там гуляла, и всегда проходила это здание мимо», — писали комментаторы. Автор ролика, отвечая на вопросы под видео, отметил, что «Троице-Лыково» — единственная «секретная» станция столичного метро.

Ранее блогер поделился историей о том, как случайно нашел в комнате матери ее секретный второй телефон. Изучив устройство, он разоблачил многолетний обман: оказалось, что женщина годами следила за ним.