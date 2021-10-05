Девушка потеряла кота во время ремонта и нашла его в неожиданном месте

TikTok-блогерша показала, как ее кот спрятался в стене и оказался замурован

Пользовательница TikTok по имени с ником @giavannaaaa__ опубликовала ролик о том, как нашла потерявшегося во время ремонта кота в неожиданном месте: животное оказалось внутри стены. Видео, в котором блогерша поделилась своей историей, за пять дней набрало около восьми миллионов просмотров.

Девушка рассказала, что ремонт в ее доме начался еще в июле. Тогда же кот начал прятаться в темном месте в ванной комнате, которое не было закрыто стеной. Когда работы завершились, оказалось, что кот остался замурован в стене: вернувшись вечером домой, девушка услышала мяуканье оттуда.

В ролике тиктокерша показала, как ее отец вырезал кусок стены, чтобы животное смогло выбраться. Практически сразу после того, как мужчина закончил, в отверстии показалась морда черного кота.

Ранее другой пользователь TikTok продемонстрировал пугающую находку, которую обнаружил в собственном доме. В ролике, который быстро стал вирусным, он показал, что в стене были спрятаны похожие человеческие кости. Мужчина добавил, что, обнаружив их, обратился в полицию.