Блогер нашел секретный телефон матери и разоблачил многолетний обман

Блогер под ником @fagforbuckybarnes поделился историей о том, как случайно нашел в комнате матери ее секретный второй телефон. Изучив устройство, он разоблачил многолетний обман: оказалось, что женщина годами следила за ним. Видео опубликовано в TikTok.

По словам блогера, с помощью второго телефона мать могла получить доступ к любой его личной информации, в том числе к перепискам в соцсетях, галерее, звонкам и онлайн-покупкам. Оказалось, что женщина отслеживала абсолютно каждый шаг своего ребенка.

«Я очень расстроен из-за случившегося. Мне абсолютно нечего скрывать, я никогда не делал ничего, что могло подорвать ее доверие, но она все равно так поступает», — написал он под видео.

В комментариях к ролику, набравшему около 650 тысяч просмотров, пользователи поддержали блогера после неприятной находки. «Почему родители не могут понять границы?» — возмутился юзер под ником vinevenom.

Другие комментаторы отметили, что мать вторглась не только в частную жизнь своего ребенка, но и в жизни тех, кто переписывается с ним. Некоторые предложили подростку создать новую учетную запись, чтобы защититься от слежки.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как помогала матери перенести фотографии со старого компьютера на внешний диск. 21-летняя девушка случайно заметила среди файлов документ, названный ее именем, и с его помощью узнала правду о своем детстве.

