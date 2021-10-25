Названа главная ошибка Джонсона в бою с Федором Емельяненко

Боец Махно заявил, что Джонсон ошибся в том, что не стал бороться с Федором Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Махно высказался о победе соотечественника Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Спортсмен обратил внимание на то, что изначально Джонсон — борец, который поверил в ударную технику. «Как-то он потерпел поражение и сказал, что больше не будет бить, но, если надо, поборется. А в поединке с Федором он ошибся как раз в том, что не стал бороться. Он все-таки очень большой, и он не успевал реагировать на скорость Федора», — заявил он.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.

После победы Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку. Россиянин отметил, что ему было очень приятно выступать на родине. Он также выразил надежду, что болельщикам удалось окунуться в атмосферу крупного спортивного события.