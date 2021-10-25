Эмигрировавшего из России журналиста заподозрили в оправдании нацизма

Уехавшего из страны ростовского журналиста Сергея Резника, объявленного в розыск российскими властями, заподозрили в оправдании нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

«Суть претензий к нему заключается в том, что его подозревают в оправдании нацизма. У него были подобные публикации в Telegram, довольно давно. Сейчас ими заинтересовалась полиция», — цитирует информагентство собеседника.

Резник — известный в стране журналист-расследователь, сделавший карьеру на антикоррупционных публикациях. Он эмигрировал в 2019 году и с тех пор живет в Грузии. Накануне, 24 октября, стало известно, что Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявил Резника в розыск, однако детали обнародованы не были.

В сентябре главного редактора The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова также объявили в розыск. Его адвокат заявила, что обыски в квартире Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении границ, а сам журналист был объявлен в розыск 23 сентября.