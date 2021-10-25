Sony лишит смартфоны бесплатного зарядника

Компания Sony будет продавать новые смартфоны без зарядного устройства на некоторых рынках. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Представители производителя рассказали журналистам, что на немецком рынке смартфон Xperia 10 III будет лишен бесплатного зарядного в комплекте. Отмечается, что в этом случае рекомендованная цена на устройство будет снижена на 10 евро. Однако продавцы в магазинах партнеров смогут реализовывать девайсы в комплекте с зарядным устройством. Стоимость Xperia 10 III начинается с 429 евро.

В компании не стали уточнять причин отказа от бесплатного аксессуара. Журналисты полагают, что это может быть связано с дефицитом компонентов на рынке полупроводников. «Однако мы не слышали о том, чтобы нехватка повлияла на зарядные устройства, по крайней мере, пока», — отметили специалисты.

Также авторы предположили, что данная тенденция может распространиться и на другие рынки. Sony Xperia 10 III был представлен летом, аппарат получил шестидюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 690, от шести гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12, 8 и 8 мегапикселей.

В середине сентября сообщество потребителей из Тайваня потребовали от Apple снова начать продавать смартфоны с зарядным адаптером. Американская компания перестала комплектовать iPhone бесплатными аксессуарами в октябре 2020 года.