На Украине признали наличие кланово-олигархического строя

На сегодняшний день на Украине существует кланово-олигархический строй. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, ряд украинских ведомств уклоняются от добросовестного выполнения своих функций, вследствие чего в ситуацию приходится вмешиваться СНБО.

Он подчеркнул, что неоднократно обсуждал эту проблему с президентом Украины Владимиром Зеленский, а также признал наличие в республике кланово-олигархического экономического строя, который угрожает ее национальной безопасности.

В интервью Данилов также заявил о наличии в стране нескольких «групп влияния» президента России Владимира Путина. Секретарь СНБО подчеркнул, что как минимум три из них прямо сейчас борются за власть на Украине, тогда как четвертая, которую возглавлял глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, была разгромлена украинскими спецслужбами.