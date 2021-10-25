На Украине заявили о попытке четырех «групп влияния Путина» побороться за власть

Как минимум три «группы влияния» президента России Владимира Путина прямо сейчас предпринимают попытки побороться за власть на Украине, тогда как четвертая, которую возглавлял глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, была разгромлена украинскими спецслужбами. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, такие сообщества не только пытаются оказать влияние на принятие решений украинской властью, но и якобы стремятся представлять интересы Путина непосредственно. Чиновник добавил, что эти группы часто не брезгуют «выяснять отношения» между собой, стараясь завоевать первенство в лоббировании российских интересов.

«Происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина», — отметил Данилов. Фамилии других «заинтересованных лиц» из этого списка секретарь называть не стал.

Ранее секретарь СНБО пообещал открыть центры связи с властями для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма. Он подчеркнул, что таким шагом власти желают обеспечить соблюдение конституционных прав украинских граждан, регулярно пересекающих линию разграничения по тем или иным обстоятельствам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный план провокацией. Она назвала предложение Данилова «очередным цирковым номером» и потребовала вместо этого вернуть жителям Донбасса задолженности по социальным выплатам или разблокировать жизненно важную инфраструктуру.