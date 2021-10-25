На Украине признали нецелесообразным вводить визовый режим с Россией

Введение визового режима с Россией, несмотря на «агрессию» по отношению к Украине, пока нецелесообразно, так как власти сами способны разобраться, «кого впускать», а «кого нет». Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, руководство страны признает «специфичность» информации, которую украинские пограничники обязаны обрабатывать при проверке въезжающих россиян. При этом, как отметил чиновник, они успешно справляются со своей задачей и без введения новых требований к въезду.

«На самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима?» — сказал Данилов.

Ранее секретарь СНБО пообещал открыть центры связи с властями для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма. Он подчеркнул, что таким шагом власти желают обеспечить соблюдение конституционных прав украинских граждан, регулярно пересекающих линию разграничения по тем или иным обстоятельствам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный план провокацией. Она назвала предложение Данилова «очередным цирковым номером» и потребовала вместо этого вернуть жителям Донбасса задолженности по социальным выплатам или разблокировать жизненно важную инфраструктуру.